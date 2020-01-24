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  24 января 2020
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Мирзиёев предложил урезать полномочия глав областей

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана 24 января выступая с обращением к парламенту предложил урезать полномочия глав областей и сделать их деятельность более подотчетной.

"Необходимо создать новую систему контроля, которая позволит определить, насколько эффективно хокимы используют предоставленные им в последние 3 года широкие полномочия, а также дать оценку результативности деятельности территориальных структур министерств и ведомств. Здесь возникает справедливый вопрос: почему премьер-министр, все члены Правительства, хокимы областей отчитываются перед парламентом, а руководители районных и областных организаций – не дают отчет перед местными Кенгашами?", – отметил глава государства.

Как отметил глава государства, в настоящее время администрации городов и районов выполняют около 300 задач и функций. "Из них 175, по сути, не входят в основную компетенцию хокимов и дублируют функции других ведомств, что не может не отразиться на качестве работы и исполнительской дисциплине. В связи с этим Сенату Олий Мажлиса рекомендуется с привлечением Министерства юстиции пересмотреть в первой половине текущего года полномочия хокимов и подготовить предложения по передаче несвойственных им и дублирующих функций соответствующим ведомствам", – отметил Мирзиёев.

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