Президент Узбекистана предложил создать отдельный антикоррупционный орган, подотчетный парламенту и президенту

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время послания к парламенту выдвинул ряд важных предложений по обеспечению верховенства закона и эффективному противодействию коррупции.

Как отметил глава государства, "к сожалению, развитию страны препятствует коррупция в разных проявлениях. Если мы не искореним это порочное явление, нам не удастся создать реально благоприятный деловой и инвестиционный климат, ни одна сфера жизни нашего общества не будет развиваться".

"Следует открыто признать – предприниматели все еще сталкиваются с коррупцией в таких направлениях, как предоставление земельных участков, кадастровые, таможенные, банковские услуги, лицензирование, государственные закупки. Об этом свидетельствуют и многочисленные обращения на имя президента, сообщения в прессе и социальных сетях.

Пока в борьбу с коррупцией не будут вовлечены все слои населения, лучшие специалисты, пока все наше общество не будет, образно говоря, привито «вакциной честности», мы не сможем достичь поставленных целей", - отметил президент.

"От устранения последствий коррупции мы должны перейти к ее раннему предупреждению. Как вы смотрите на предложение создать в целях организации системного исполнения данных задач отдельный антикоррупционный орган, подотчетный парламенту и президенту?", - сказал Миризёев.

Администрации президента совместно с комитетами палат Олий Мажлиса поручено в трехмесячный срок разработать соответствующий указ президента.