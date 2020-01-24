Госсекретарь США Помпео посетит Казахстан
CentralAsia (KZ) - Госсекретарь США Майк Помпео посетит Казахстан 1-2 февраля, сообщил глава МИД республики Мухтар Тлеуберди.
- Визит запланирован на 1-2 февраля, - сказал Тлеуберди журналистам.
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CentralAsia (KZ) - Госсекретарь США Майк Помпео посетит Казахстан 1-2 февраля, сообщил глава МИД республики Мухтар Тлеуберди.
- Визит запланирован на 1-2 февраля, - сказал Тлеуберди журналистам.