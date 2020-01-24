Товарооборот Монголии с Китаем за 2019 год составил $8,9 млрд, а с Россией - $1,65 млрд

CentralAsia (CA) - В 2019 году товарооборот Монголии с Китаем достиг $8,9 млрд, что составляет 64,4% от общего объема внешнеторгового оборота и 89,1% от общего объема экспорта.

Экспорт угля составил 44,4% от общего объема экспорта в Китай, а 26,4% - медный концентрат. На экспорт золота пришлось 77,5% товаров, экспортируемых в Великобританию, 76,7% экспорта в Сингапур и 98,9% товаров, экспортируемых в Швейцарию.

Товарооборот между Монголией и Россией отстает от китайского почти в пять раз — $1,65 млрд против $8 млрд в 2018 году. К 2020 году его планируется довести до $2 млрд.