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  24 января 2020
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В Ухани за 10 дней построят больницу для лечения зараженных коронавирусом (видео)

CentralAsia (CA) -  Строительство новой больницы для размещения зараженных новым коронавирусом пациентов началось утром 24 января в городе Ухань, передает РИА Новости.

С утра 24 января на стройплощадке работают десятки экскаваторов, расчищающих площадку для строительства, которое планируется завершить 2 февраля. Площадь новой больницы составит 25 тысяч квадратных метров, там смогут одновременно разместить до 1 тысячи пациентов.

Больницу должны построить по модели больницы "Сяотаншань" в Пекине, которую построили за семь дней во время эпидемии SARS (атипичной пневмонии) в апреле 2003 года, чтобы справиться с большим числом пациентов. Вместимость больницы на тот момент достигала 1 тысячи мест, и в ней на протяжении двух месяцев лечение проходили пациенты со всей страны.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных во всей стране превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами.
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй

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