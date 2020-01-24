Нелегал из Узбекистана в шапочке из фольги пытался перейти белорусско-литовскую границу

CentralAsia (UZ) - 22 января гражданин Узбекистана пытался незаконно пересечь белорусско-литовскую границу. Чтобы остаться незамеченным, 37-летний мужчина вшил в подкладку одежды фольгу. Он надеялся, что благодаря фольге его не заметят тепловизоры.

Таким образом, узбекистанец надеялся, что его не обнаружат пограничники, заявив, что фольга не рассеивает тепло, излучаемое человеком, поэтому камеры не зафиксируют его, – сообщает пресс-служба охраны государственной границы Литвы.

Стоит отметить, что мужчина использовал ещё один хитрый приём: контрольную полосу на границе с Литвой он прошёл спиной вперёд.

Позднее он пояснил, что хотел таким образом «замести следы». Однако и этот способ ему не помог: мужчина не учёл тот факт, что все его движения фиксирует система видеонаблюдения.

Гражданин Узбекистана перешёл границу, снял одежду, обшитую фольгой (в том числе и шапку), переоделся в другие вещи и ушёл вглубь леса.

К этому моменту иностранца уже зафиксировали камеры. Спустя непродолжительное время служебная собака привела пограничников к тому месту, где прятался нарушитель.

По факту незаконного пересечения белорусско-литовской границы проводится расследование. Нарушителю грозит штраф, арест или лишение свободы сроком до 2 лет.