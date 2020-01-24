[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Нелегал из Узбекистана в шапочке из фольги пытался перейти белорусско-литовскую границу

CentralAsia (UZ) -  22 января гражданин Узбекистана пытался незаконно пересечь белорусско-литовскую границу. Чтобы остаться незамеченным, 37-летний мужчина вшил в подкладку одежды фольгу. Он надеялся, что благодаря фольге его не заметят тепловизоры.

Таким образом, узбекистанец надеялся, что его не обнаружат пограничники, заявив, что фольга не рассеивает тепло, излучаемое человеком, поэтому камеры не зафиксируют его, – сообщает пресс-служба охраны государственной границы Литвы.

Стоит отметить, что мужчина использовал ещё один хитрый приём: контрольную полосу на границе с Литвой он прошёл спиной вперёд.

Позднее он пояснил, что хотел таким образом «замести следы». Однако и этот способ ему не помог: мужчина не учёл тот факт, что все его движения фиксирует система видеонаблюдения.

Гражданин Узбекистана перешёл границу, снял одежду, обшитую фольгой (в том числе и шапку), переоделся в другие вещи и ушёл вглубь леса.

К этому моменту иностранца уже зафиксировали камеры. Спустя непродолжительное время служебная собака привела пограничников к тому месту, где прятался нарушитель.

По факту незаконного пересечения белорусско-литовской границы проводится расследование. Нарушителю грозит штраф, арест или лишение свободы сроком до 2 лет.

print
  • Товарооборот Монголии с Китаем за 2019 год составил $8,9 млрд, а с Россией - $1,65 млрд
  • Президент Радио «Свобода» обратился с письмом к главе МИД Таджикистана
  • В Узбекистане за принуждение к труду несовершеннолетних установлена уголовная ответственность



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com