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  25 января 2020
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Юсуф Рахмон переназначен генпрокурором Таджикистана

CentralAsia (TJ) -  Внеочередная сессия парламента Таджикистана 24 января рассмотрела и вновь утвердила кандидатуру Генерального прокурора страны Юсуфа Рахмона. Сессия была созвана по указанию президента страны Эмомали Рахмона, сообщил источник "Азия-Плюс" в парламенте.

Согласно законодательству Таджикистана, глава Верховного суда и Генеральный прокурор республики назначаются только после одобрения кандидатов членами верхней палаты парламента.

Нынешний генеральный прокурор страны Юсуф Рахмон Ахмадзод был назначен на этот пост в январе 2015 года. Теперь его полномочия продлены на следующие пять лет.

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