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  25 января 2020
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Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на востоке Турции: 19 погибших (видео)

CentralAsia (CA) -  По меньшей мере 19 человек погибли и сотни получили ранения в результате мощного землетрясения на востоке Турции, передает BBC.

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,8 находился в районе города Сивридже в провинции Элязыг на глубине 6,7 км. Землетрясение привело к обрушению зданий и заставило жителей покинуть свои дома.

"Число погибших в результате землетрясения в Элязыг выросло до 18, 405 человек получили ранения в [провинции] Элязыг и еще 148 человек в [соседней провинции] Малатье. Мы делаем все возможное, чтобы спасти 30 человек, оказавшихся в ловушке под разрушенным зданием", - заявил министр внутренних дел Сулейман Сойлу (цитата по изданию Daily Sabah).

Сообщается, что землетрясение произошло примерно в 20:55 и продолжалось 15 секунд. Магнитуда повторных толчков была от 5,4 до 3,3.

В провинции Элязыг и Малатья направлены 170 дополнительных машин скорой помощи и медицинские вертолеты, заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

В пострадавшие районы направлены сотни грузовиков с гуманитарной помощью - продуктами, лекарствами, одеялами и палатками. Температура там ночью опускается ниже ноля. Туда также направляется поисково-спасательные отряды и врачи, сообщают власти.

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