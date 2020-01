Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на востоке Турции: 19 погибших (видео)

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 19 человек погибли и сотни получили ранения в результате мощного землетрясения на востоке Турции, передает BBC.



Эпицентр землетрясения магнитудой 6,8 находился в районе города Сивридже в провинции Элязыг на глубине 6,7 км. Землетрясение привело к обрушению зданий и заставило жителей покинуть свои дома.

"Число погибших в результате землетрясения в Элязыг выросло до 18, 405 человек получили ранения в [провинции] Элязыг и еще 148 человек в [соседней провинции] Малатье. Мы делаем все возможное, чтобы спасти 30 человек, оказавшихся в ловушке под разрушенным зданием", - заявил министр внутренних дел Сулейман Сойлу (цитата по изданию Daily Sabah).

Сообщается, что землетрясение произошло примерно в 20:55 и продолжалось 15 секунд. Магнитуда повторных толчков была от 5,4 до 3,3.

