Врач больницы в Ухане скончался от вызванной коронавирусом пневмонии

CentralAsia (CA) - Врач одной из больниц в китайском городе Ухань скончался после заражения новым типом коронавируса, сообщило издание South China Morning Post.

Причиной смерти 62-летнего мужчины стала пневмония, вызванная новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Первые симптомы заражения у врача из Уханя Лян Удун появились 16 января, 18 января его госпитализировали.

Согласно заявлению властей Китая, всего коронавирусом заразились 15 врачей. По информации источников издания, количество зараженных медиков значительно больше, чем официальные цифры.

Китайское издание thepaper.cn сообщило, что в Пекине двое ранее заразившихся коронавирусом выздоровели и были выписаны из больницы.

К настоящему моменту в Китае выявлен 1287 случаев заражения новым вирусом. 41 человек скончался.