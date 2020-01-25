[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Врач больницы в Ухане скончался от вызванной коронавирусом пневмонии

CentralAsia (CA) -  Врач одной из больниц в китайском городе Ухань скончался после заражения новым типом коронавируса, сообщило издание South China Morning Post.

Причиной смерти 62-летнего мужчины стала пневмония, вызванная новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Первые симптомы заражения у врача из Уханя Лян Удун появились 16 января, 18 января его госпитализировали.

Согласно заявлению властей Китая, всего коронавирусом заразились 15 врачей. По информации источников издания, количество зараженных медиков значительно больше, чем официальные цифры.

Китайское издание thepaper.cn сообщило, что в Пекине двое ранее заразившихся коронавирусом выздоровели и были выписаны из больницы.

К настоящему моменту в Китае выявлен 1287 случаев заражения новым вирусом. 41 человек скончался.

print
  • Почти 3300 мигрантов из Узбекистана содержатся под стражей в России
  • Шох Искандаров снят с должности главы ОВД милиции города Исфара
  • В Узбекистане планируют выдать гражданство почти 50 тыс. человек



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com