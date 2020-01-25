Минздрав Таджикистана: в стране случаев заражения опасным короновирусом не зафиксировано

CentralAsia (CA) - В Таджикистане ни одного случая заражения короновирусом нового типа не зафиксировано, сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты населения страны.

«Властями предпринимаются серьезные меры с целью предотвращения распространения коронавируса 2019-nCo. Ни одного случая заражения новым короновирусом не зафиксировано», сообщила Радио Озоди Бибихонум Дарвешова, пресс-секретарь Минздрава Таджикистана.

В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухани. Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

Бибихонум Дарвешова призвала жителей "не верить распространяемым в соцсетях слухам" о проникновении коронавируса в страну. Легкая паника среди жителей Таджикистана появилась после того, как министерство здравоохранения и социальной защиты населения направило официальные письма МИД и Госкомитет по развитию туризма страны с просьбой ограничить поездки граждан страны в Китай из-за вспышки нового опасного вируса. Вслед за этим, по словам Хасана Нурхонова, жителя Душанбе, в соцсетях появилась информация о якобы выявлении случаев заражения новым короновирусом в Таджикистане и даже смерти одного человека.

Власти Таджикистана сообщили, что предприняли серьезные меры, в том числе, ограничили поездки граждан Таджикистана в КНР. Ограничения продолжатся до тех пор, пока в Китае не нормализуется эпидемиологическая ситуация. Если же поездки не избежать, Минздрав РТ рекомендует не посещать рынки, употреблять только бутилированную воду и термически обработанную пищу, исключить посещение массовых мероприятий, носить маску и почаще мыть руки.

Мирхомуддин Камолзода,заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана, ранее сообщил Радио Озоди, что после сообщении ВОЗ о новом вирусе в Китае таджикские власти предприняли необходимые меры безопасности в аэропортах и приграничных с Китаем КПП. «На пограничных переходах существуют санитарно-карантинные посты. В случаях вспышки какого-нибудь вируса, как правило, посты переходят на круглосуточный режим работы. В каждом аэропорту установлена современная диагностическая аппаратура, и в настоящее время любой, прибывший из КНР пассажир проходит обязательное обследование врачей. В случае обнаружения признаков вируса, гражданина спецмашиной отправляют в инфекционную больницу», отметил он.

По словам врачей, новый вирус может вызвать смертельные заболевания. Среди основных симптомов нового заболевания - повышенная температура, утомление, сухой кашель или с небольшой мокротой. У заболевших может появиться одышка или сдавленность в груди. У всех больных рентгенограмма показывала пневмонию.