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  25 января 2020
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Волки атаковали село в Павлодарской области
коллаж: Tengrinews
коллаж: Tengrinews

CentralAsia (KZ) -  В селе Сынтас Павлодарской области волки напали на домашний скот, передает Tengrinews.kz.

Хищники загрызли почти два десятка овец и ягнят прямо во дворе дома местного жителя Манарбека Баисова. По словам сельчанина, инцидент произошел вечером 19 января. Покусанных и задранных животных владелец обнаружил прямо в открытом загоне.

- Вечером я вышел во двор загнать овец. Включил на улице свет и увидел на снегу пять задушенных ягнят. Еще двух овец просто порвали, девять животных покусали, у ягнят ноги переломанные. Я сам не видел, кто загрыз овец, но охотники сказали, что это были волки. На снегу были следы, ведущие в степь в сторону границы России. Охотники на снегоходах ездили по следу, но никого нашли, - рассказал Баисов.

В местном акимате полагают, что на овец могли напасть бродячие собаки. Однако сельчане считают, что собаки не могли атаковать такое количество животных. "Я живу в этом селе уже 70 лет, никогда такого не было, чтобы волки нападали на животных. Никогда мы хищников в селе не видели. У нас бродячих собак-то нет, если и бегают, то небольшие", - отметил Баисов.
Подробнее: https://tengrinews.kz/news/volki-atakovali-selo-v-pavlodarskoy-oblasti-389291/
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В местном акимате полагают, что на овец могли напасть бродячие собаки. Однако сельчане считают, что собаки не могли атаковать такое количество животных.

- Я живу в этом селе уже 70 лет, никогда такого не было, чтобы волки нападали на животных. Никогда мы хищников в селе не видели. У нас бродячих собак-то нет, если и бегают, то небольшие, - отметил Баисов.

Ранее бегающий по улицам волк напугал жителей пригорода Аксу Павлодарской области. Хищник бегал во дворе жилых домов как обычный дворовый пес. Несмотря на то что волк не проявлял агрессии, местные охотники посчитали, что он представляет потенциальную опасность. Животное пришлось застрелить. Как хищник забрел в оживленный пригород, так и осталось неизвестным.

В местном акимате полагают, что на овец могли напасть бродячие собаки. Однако сельчане считают, что собаки не могли атаковать такое количество животных. "Я живу в этом селе уже 70 лет, никогда такого не было, чтобы волки нападали на животных. Никогда мы хищников в селе не видели. У нас бродячих собак-то нет, если и бегают, то небольшие", - отметил Баисов.
Подробнее: https://tengrinews.kz/news/volki-atakovali-selo-v-pavlodarskoy-oblasti-389291/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
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