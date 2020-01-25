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  25 января 2020
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Фотографии с турецкой провинции Элязыг, где произошло мощное землетрясение: 20 погибших, 1050 ранены
Предыстория: Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на востоке Турции: 19 погибших (видео)

CentralAsia (CA) -  Мощное землетрясение магнитудой 6,8 в провинции Элязыг в Турции вызвало панику у местного населения. Многие жители района Сивридже провели ночь в спортивных комплексах, парках, садах и конференц-залах. В спортивном комплексе имени Якупа Кылыча при Управлении молодежи и спорта провинции Элязыг люди были обеспечены едой и питьем, передает Анадолу.

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Число погибших возросло до 20 человек, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям. Еще 1015 человек получили ранения.

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