Фотографии с турецкой провинции Элязыг, где произошло мощное землетрясение: 20 погибших, 1050 ранены

CentralAsia (CA) - Мощное землетрясение магнитудой 6,8 в провинции Элязыг в Турции вызвало панику у местного населения. Многие жители района Сивридже провели ночь в спортивных комплексах, парках, садах и конференц-залах. В спортивном комплексе имени Якупа Кылыча при Управлении молодежи и спорта провинции Элязыг люди были обеспечены едой и питьем, передает Анадолу.

Число погибших возросло до 20 человек, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям. Еще 1015 человек получили ранения.