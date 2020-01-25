В Узбекистане для бизнесменов разработают карту земельных участков и пустующих зданий

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время послания к парламенту 24 января отметил необходимость укрепления законодательной базы для облегчения деятельности предпринимателей.

- Необходимо разработать проект закона "О малом и среднем бизнесе". В нем должны быть прописаны критерии данных субъектов, механизмы стимулирования предпринимателей, - сказал Мирзиёев.

Также будет разработана система открытых и достоверных данных о земельных участках, которые предназначаются для субъектов бизнеса.