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  25 января 2020
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В Узбекистане для бизнесменов разработают карту земельных участков и пустующих зданий

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время послания к парламенту 24 января отметил необходимость укрепления законодательной базы для облегчения деятельности предпринимателей.

- Необходимо разработать проект закона "О малом и среднем бизнесе". В нем должны быть прописаны критерии данных субъектов, механизмы стимулирования предпринимателей, - сказал Мирзиёев.

Также будет разработана система открытых и достоверных данных о земельных участках, которые предназначаются для субъектов бизнеса.

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