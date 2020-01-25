Новый аэропорт Монголии откроется 23 апреля текущего года

CentralAsia (MNG) - 23 апреля текущего года намечается открытие нового аэропорта в Монголии. Министр развития дорог и транспорта Монголии Б.Энх-Амгалан принял представителей компании «Новый международный аэропорт Улан-Батора», которая обеспечит менеджмент нового аэропорта в долине Хушиг и поручил руководству своевременно завершить работу по подготовке объекта.

Менеджмент нового международного аэропорта будет реализован совместно с Японией на основе «Договора о концессии». 51% прибыли аэропорта получит японская сторона, а 49% – монгольская.



Японские фирмы Mitsubishi и Chiyoda подписали соглашение с управлением гражданской авиации Монголии на сумму 50 млрд йен ($492,4 млн.) о строительстве нового международного аэропорта Улан-Батора.