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  25 января 2020
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Новый аэропорт Монголии откроется 23 апреля текущего года

CentralAsia (MNG) -  23 апреля текущего года намечается открытие нового аэропорта в Монголии. Министр развития дорог и транспорта Монголии Б.Энх-Амгалан принял представителей компании «Новый международный аэропорт Улан-Батора», которая обеспечит менеджмент нового аэропорта в долине Хушиг и поручил руководству своевременно завершить работу по подготовке объекта.

Менеджмент нового международного аэропорта будет реализован совместно с Японией на основе «Договора о концессии». 51% прибыли аэропорта получит японская сторона, а 49% – монгольская.

Японские фирмы Mitsubishi и Chiyoda подписали соглашение с управлением гражданской авиации Монголии на сумму 50 млрд йен ($492,4 млн.) о строительстве нового международного аэропорта Улан-Батора.
Аэропорт сможет принимать до 3 млн пассажиров в год, и имеет возможность и земельное пространство для возможного будущего расширения и увеличения пропускной способности до 12 млн пассажиров в год. Для сравнения, нынешний аэропорт Улан-Батора Чингисхан, самый большой аэропорт в Монголии, обслуживает около 0,9 млн пассажиров в год.

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