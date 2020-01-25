В Узбекистане для борьбы с бедностью из бюджета выделят $700 млн

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем послании парламенту особое внимание уделил социальным вопросам и сообщил, что для борьбы с бедностью из бюджета выделят $700 млн.

- Не секрет, что большая часть жителей регионов, особенно сел, не имеют достаточных источников дохода. Как и во всех странах, у нас тоже есть малообеспеченные слои населения. По разным подсчетам этот показатель составляет 12-15 процентов. Речь идет о 4-5 миллионах жителей нашей страны. В связи с этим я предлагаю разработать совместно со Всемирным банком, Программой развития ООН и другими международными организациями Программу сокращения бедности, - отметил Мирзиёев.

По его словам, необходимо поэтапно внедрять начатый в 22 сельских районах Ферганской долины эксперимент по формированию у населения современных навыков ведения бизнеса и предпринимательства, который дает положительные результаты.

- Однако, как известно, не все имеют предпринимательские способности. Поэтому мы должны уделить отдельное внимание таким людям и обеспечить их достойной работой путем профессиональной переподготовки. На эти цели будет направлено 700 миллионов долларов, - добавил президент.

Он поручил кабинету министров в 2-месячный срок разработать проект закона об основах социального предпринимательства и мерах по его стимулированию.

Наряду с этим Правительство должно обеспечить в текущем году создание 500 тысяч новых рабочих мест в рамках государственных программ.