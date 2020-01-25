Назарбаев выразил соболезнования Эрдогану в связи с жертвами при землетрясении

Последствия землетрясения

CentralAsia (KZ) - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей в результате сильного землетрясения в провинциях Элязыг и Малатья в Турции.

«В это трудное время, разделяя горечь утраты, выражаю соболезнования родным и близким погибших, а также всему народу Турции. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к семьям», - говорится в телеграмме.