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  25 января 2020
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Назарбаев выразил соболезнования Эрдогану в связи с жертвами при землетрясении
Последствия землетрясения
Последствия землетрясения

CentralAsia (KZ) -  Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей в результате сильного землетрясения в провинциях Элязыг и Малатья в Турции.

«В это трудное время, разделяя горечь утраты, выражаю соболезнования родным и близким погибших, а также всему народу Турции. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к семьям», - говорится в телеграмме.

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