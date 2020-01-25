Туркменистан подписал с турецкой компанией соглашение о строительстве ЛЭП для поставок электроэнергии в Афганистан

CentralAsia (TM) - 24 январе в Ашхабаде состоялось подписание Соглашения по сотрудничеству в реализации проекта линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан. Оно было заключено между министерством энергетики Туркменистана и компанией «TAPP-500 Power Transmission Line FZE», являющейся дочерним предприятием компании «Çalyk Holding A.Ş.» (Турция).

Как сообщает Turkmenportal, нынешняя встреча организована по поручению президента Гурбангулы Бердымухамедова в целях разработки правовой базы взаимного партнёрства по строительству линии электропередачи напряжением 220 kW. В соответствии с постановлением главы государства, были согласованы вопросы, связанные с прокладкой транснациональной энергетической магистрали непосредственно по территории нашей страны до туркмено-афганской границы по направлению Марыйская ГЭС – город Герат Исламской Республики Афганистан.

В январе 2018 года уже был подписан Меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики Туркменистана и компанией «Çalyk Holding A.Ş» по данному направлению.

Напомним, во время закладки фундамента участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) в феврале 2018 года было подписано Соглашение о линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП) между Правительствами стран-участниц проекта.

Помимо энергоснабжения всех инфраструктурных объектов данной магистрали, будущая ЛЭП даст возможность экспорта электроэнергии в Пакистан и другие страны Южной Азии транзитом через Афганистан.