Скотч использовали для фиксации деталей в авиакомпании Bek Air

CentralAsia (KZ) - На 50% самолетов авиакомпании Bek Air отсутствуют специальные таблички на обоих двигателях, была течь в двигателе, которая не зафиксирована в журнале, изношены шины на колесах, а часть запчастей были замотаны обычным скотчем. Эти и другие нарушения были выявлены в ходе проверки, заявила в ходе брифинга в авиационной администрации Казахстана начальник безопасности полетов ведомства Линда Орледи.

- На 50% процентах судов Bek Air отсутствуют таблички на обоих двигателях. То есть это не единичный случай. Ещё одной частью работы инженеров по технической части является проверка самолёта на протечки или другие неполадки. Но на самотёках Bek Air протекли двигатели. Была обнаружена течь масла с двигателей. Инспекторы обнаружили тазы под всеми двигателями, куда стекало масло, чтобы оно не протекало через фюзеляж. Документы по нормам течи не было зафиксированы в журналах, - цитирует слова Орледи vlast.kz.

Также, по ее словам, обнаружен износ шин, а на некоторых колёсах «просто нет кусков резины». «Лимиты на износ шин не соблюдались. Никаких записей в журнале нет», - заявила она.

На другом самолете, по ее информации, в центральной нижней части фюзеляжа обнаружена течь топлива.

Кроме того, в ходе проверки обнаружены самолёты с большими вмятинами правой части фюзеляжа перед передним багажным отсеком. «Это одна из важнейших частей самолёта и с такими вмятинами летать запрещено», - уточнила Орледи.

- Я обращаю внимание, что во всех этих случаях отсутствуют какие-либо фиксации повреждений на самолетах Bek Air. На самолёте для фиксации детали использовался скотч. Скотч можно использовать, но это должен быть специальный скотч. Но тот, что был обнаружен нашими инспекторами, не авиационный скотч, - также сообщила она. В целом, по словам Орледи, пилоты авиакомпании Bek Air выполняли «не в полной мере процедуру предварительного осмотра судна».

Авиакомпания Bek Air пояснила, что в процессе эксплуатации из-за вибраций и других нагрузок на воздушных судах возможны утраты некоторых идентификационных табличек на некоторых агрегатах.

- Авиакомпания также имеет опыт утери табличек с некоторых агрегатов в процессе эксплуатации. В этой связи было принято решение о снятии табличек, имеющих слабое крепление к корпусу наиболее важных и дорогих агрегатов – как правило, это двигатели, и хранении их в офисе инженерно-авиационной службы, а учет агрегатов вести по записям в бортовых журналах и формулярах агрегатов, - говорится в сообщении компании.