Я не мог публично говорить, что нас сбили, - Зеленский о сбитом Boeing 737 и о том, как они получили признание Ирана

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не мог публично говорить о том, что Иран сбил самолет, хотя знал об этом уже на второй день. Об этом Зеленский сказал в интервью израильскому 9 каналу.

- И я к ним поехал (к родственникам погибших - ред). Я к ним поехал, я не мог в публичном поле говорить: "Нас сбили", но я приехал к ним и сказал: "Кроме сочувствия и так далее, я приехал к вам с важной информацией. Хочу, чтобы вы точно знали, это полностью не техническая ошибка. И не ошибка ваших родных, и не ошибка нашего профессионального экипажа, - сказал президент.

Зеленский также заявил, что уже на второй день после катастрофы ему было известно, что самолет МАУ сбили вооруженные силы Ирана.

- Но в публичное поле не выходил, нужны были данные и доказательства, - отметил он.

Президент рассказал, каким образом удалось добиться признания Ирана.

- Я считаю, что мы сделали несколько важных шагов, которые дали нам возможность нажать на иранскую сторону, и они признали, что это была не техническая поломка или ошибка нашего экипажа и самолета МАУ. Мы добились их признания, благодаря, кстати, не только нашим профессионалам, не только нашей комиссии, которая на месте там работала, благодаря и США, и Великобритании, США и Канаде, и, честно говоря, у нас было общение и с израильской стороной тоже, - сказал Зеленский.

Зеленский также добавил, что важнейшую роль в признании Тегераном сыграли именно украинские специалисты, которые вылетели на место аварии для расследования.

- Мы сделали все, чтобы Тегеран не смог не допустить нас к месту происшествия, к телам. И, вы знаете, там были вопросы какие… Были глобально вопросы на первый же день, когда наши профессионалы были допущены, ребята, они мне звонили, мне сообщали: "Смотри, нет кабины, нет крыла и нет кресел". Естественно, мы давили, мы с партнерами давили на иранскую сторону, чтобы они сделали все, чтобы мы получили все возможные, возможные в будущем вещественные доказательства. И, действительно, на второй день после этого давления мы это получили. И благодаря этому тоже мы смогли сделать те выводы и остановиться на тех семи версиях, о которых мы говорили с самого начала. Одна из семи версий в первый же день после происшествия, после этой катастрофы, что сбит был иранской ракетой, выпущенной иранской ракетой иранской стороны сбит был наш самолет. Я вам скажу, мы не выходили в публичное поле в первый же день с этой версией, потому что, ну, все должно быть по полочкам. Это серьезные обвинения, которые требуют серьезных очень подтверждений.



