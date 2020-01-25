Президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой день рождения

- Азия и мир, общество
- 14:59, 25 января 2020
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CentralAsia (CA) - 25 января президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой 42-й день рождения.
Первым из глав государств Зеленского поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко
Владимир Зеленский родился в Кривом Роге в 1978 году. Учился в криворожской гимназии № 95 с углубленным изучением английского языка. После окончания школы поступил на юрфак Криворожского экономического института.
В 1997 году Владимир Зеленский вместе с несколькими членами команды КВН создал собственный коллектив, назвав его «95 квартал».
31 марта 2019 года Владимир Зеленский, набравший 30,24% голосов, и Петр Порошенко (15,95%) прошли во второй тур, оставив позади своих конкурентов.
21 апреля 2019 года состоялся второй тур выборов президента Украины, в котором победу одержал Зеленский.