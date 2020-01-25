Президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой день рождения

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - 25 января президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой 42-й день рождения.

Первым из глав государств Зеленского поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко

Владимир Зеленский родился в Кривом Роге в 1978 году. Учился в криворожской гимназии № 95 с углубленным изучением английского языка. После окончания школы поступил на юрфак Криворожского экономического института.

В 1997 году Владимир Зеленский вместе с несколькими членами команды КВН создал собственный коллектив, назвав его «95 квартал».

31 марта 2019 года Владимир Зеленский, набравший 30,24% голосов, и Петр Порошенко (15,95%) прошли во второй тур, оставив позади своих конкурентов.

21 апреля 2019 года состоялся второй тур выборов президента Украины, в котором победу одержал Зеленский.