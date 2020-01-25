«Ведомости» назвали имена 15 депутатов, не голосовавших за президентские поправки в Конституцию России

CentralAsia (CA) - 23 января после голосования в Госдуме за принятие президентских поправок в Конституцию России в первом чтении спикер палаты Вячеслав Володин объявил, что решение принято единогласно: «за» проголосовали 432 депутата (для принятия законопроекта были необходимы 300 голосов), «против» – ноль, «воздержались» – ноль. Второе чтение запланировано на 11 февраля.

Имена 15 человек, которые не проголосовали за президентские поправки назвали «Ведомости».

Не голосовали за поправки:

Из «Единой России»:

Батор Адучиев,

Адам Делимханов,

Александр Жупиков,

Игорь Игошин,

Алексей Красноштанов,

Вячеслав Лысаков (был на больничном),

Владислав Резник,

Виктор Селиверстов (был на больничном),

Вячеслав Фетисов,

Лариса Шойгу.

Из КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации):

Денис Парфенов,

Валерий Рашкин (господа Рашкин и Парфенов заявили «Ведомостям», что были в зале заседаний, но не стали голосовать),

Юрий Синельщиков (был на больничном).

Из «Справедливой России»:

Ольга Епифанова,

Федот Тумусов (был на больничном).

Источник «Ведомостей» в «Единой России» заявил, что из 10 депутатов фракции, которые не голосовали, шестеро «отсутствовали по уважительным причинам», о которых уведомили заранее. По словам источника издания, кто-то из депутатов находится на больничном, «кто-то взял отпуск за свой счет в связи с семейными обстоятельствами». «Делимханов, Резник, Шойгу и Игошин зарегистрировались на заседании, но на момент голосования могли отвлечься или были сбои в системе»,— утверждает собеседник газеты.

Руководитель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова затруднилась сказать, были ли у всех отсутствовавших на заседании депутатов уважительные причины.

Напомним, Владимир Путин инициировал внесение изменений в Конституцию во время ежегодного послания Федеральному собранию.

Президент предложил закрепить приоритет Конституции перед международными договорами, передать Госдуме право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и федеральных министров, а также наделить президента правом формировать Государственный совет и определить его статус федеральным законом.