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  25 января 2020
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Поиски пропавшего ребенка спровоцировали беспорядки в Израиле

CentralAsia (CA) -  Иерусалиме поиски пропавшего 8-летнего жителя арабского квартала спровоцировали беспорядки. Об этом 25 января сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильской полиции.

Cемья мальчика сообщила о его пропаже. Они заявили, что, возможно, ребенок был похищен. Поиски пропавшего начала израильская полиция, а также подключились сотни волонтеров.

Местные жители, которые тоже помогали искать ребенка, двинулись в сторону еврейского квартала Неве Яаков. Однако полиция преградила им путь, после чего начались беспорядки. Сотрудники арестовали троих зачинщиков. В результате столкновения с полицией 19 человек получили ранения.

Ребенка нашли утром в яме с дождевой водой, врачи констатировали его смерть.

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