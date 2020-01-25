Поиски пропавшего ребенка спровоцировали беспорядки в Израиле

CentralAsia (CA) - Иерусалиме поиски пропавшего 8-летнего жителя арабского квартала спровоцировали беспорядки. Об этом 25 января сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильской полиции.

Cемья мальчика сообщила о его пропаже. Они заявили, что, возможно, ребенок был похищен. Поиски пропавшего начала израильская полиция, а также подключились сотни волонтеров.

Местные жители, которые тоже помогали искать ребенка, двинулись в сторону еврейского квартала Неве Яаков. Однако полиция преградила им путь, после чего начались беспорядки. Сотрудники арестовали троих зачинщиков. В результате столкновения с полицией 19 человек получили ранения.

Ребенка нашли утром в яме с дождевой водой, врачи констатировали его смерть.