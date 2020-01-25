[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Душанбе стартовал чемпионат CAFA-2020 среди девушек

CentralAsia (TJ) -  Душанбе стартовал чемпионат Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации по футзалу среди девушек до 19 лет. За звание сильнейшей команды региона борьбу ведут шесть команд, сообщает пресс-центр ФФТ.

В первом туре чемпионата CAFA-2020 женская молодежная сборная Таджикистана с крупным счетом 0:15 проиграла главному фавориту турнира – сборной Ирана.

В других встречах сборная Кыргызстана отправила три безответных мяча в ворота команды Афганистана, а футзалистки Узбекистана одержали волевую победу над сборной Туркменистана – 4:1.

Отметим, что всего в рамках чемпионата CAFA-2020 по футзалу среди девушек до 19 лет будут сыграны 15 матчей.

Турнир проходит по круговой системе в один круг. Команда-победитель определится по наибольшему количеству набранных очков.

print
  • Новый аэропорт Монголии откроется 23 апреля текущего года
  • Верхняя палата парламента Таджикистана обсудит вопрос о назначении генпрокурора
  • 30 студентов из Монголии оказались в закрытом китайском Ухане



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com