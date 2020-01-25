В Душанбе стартовал чемпионат CAFA-2020 среди девушек

CentralAsia (TJ) - Душанбе стартовал чемпионат Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации по футзалу среди девушек до 19 лет. За звание сильнейшей команды региона борьбу ведут шесть команд, сообщает пресс-центр ФФТ.

В первом туре чемпионата CAFA-2020 женская молодежная сборная Таджикистана с крупным счетом 0:15 проиграла главному фавориту турнира – сборной Ирана.

В других встречах сборная Кыргызстана отправила три безответных мяча в ворота команды Афганистана, а футзалистки Узбекистана одержали волевую победу над сборной Туркменистана – 4:1.

Отметим, что всего в рамках чемпионата CAFA-2020 по футзалу среди девушек до 19 лет будут сыграны 15 матчей.

Турнир проходит по круговой системе в один круг. Команда-победитель определится по наибольшему количеству набранных очков.