«Уфа» покупает полузащитника сборной Узбекистана за $150 тыс.

CentralAsia (UZ) - 19-летний полузащитник ташкентского «Локомотива» Остон Урунов перейдет в «Уфу».

Игрок присоединился к команде РПЛ на зимнем сборе и впечатлил главного тренера команды Вадима Евсеева. По информации источника Betting Insider, близкого к клубу, футболисту предложили контракт на 5 лет, а сумма трансфера составит 150 тыс долларов, передает Betting Insider.

Отметим, что Урунов уже принял участие в товарищеском матче «Уфы» с венгерским «Уйпештом».

Остон Урунов перешел в ташкентский «Локомотив» в июле 2019 года и провел за узбекский клуб 13 матчей, забив в них 1 гол. Кроме того, летом 2019 года полузащитник дебютировал за главную команду Узбекистана в товарищеском матче против Турции.