В велаятах Туркменистана будут построены новые автовокзалы

CentralAsia (TM) - В Балканском, Дашогузском, Лебапском и Марыйском велаятах будут построены пассажирские автовокзалы. Об этом сообщил на заседании Правительства заместитель Председателя Кабинета Министров Байрамгелди Овезов, передает turkmenportal.



Министерство строительства и архитектуры провело международный тендер, по итогам которого выбран проект пассажирских автостоянок Хозяйственного общества «Muhammet-Balkan». Согласно расчётам, строительство объектов планируется осуществлять при долевом участии Министерства промышленности и коммуникации и данным ХО.

Заслушав отчёт, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что с целью модернизации пассажироперевозок и повышения уровня оказываемых услуг важно продолжить работу по задействованию новейших научных достижений и переходу на цифровые технологии. При сооружении различных объектов, в том числе пассажирских автовокзалов, необходимо использовать современные отделочные и облицовочные материалы. Капитальные здания должны создавать комфорт и удобство пассажирам, подчеркнул глава государства.