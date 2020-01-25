В 21 веке люди с проказой все еще живут в изоляции и подвергаются дискриминации

Пациенты с проказой в одной из поликлиник в Непале

CentralAsia (CA) - Сотни тысяч человек, в первую очередь, женщин и детей, страдающих проказой–лепрой, живут в изоляции и подвергаются различным формам дискриминации. В ООН напомнили всем государствам, что ограничения в отношении людей с таким заболеванием недопустимы.

Ежегодно в последнее воскресенье января отмечается Всемирный день помощи больным лепрой. В его преддверии Специальный докладчик по этому вопросу Элис Круз напомнила, что проказа, которая имеет многовековую историю, сопровождается устоявшейся стигмой: бытует представление о том, что это заболевание обезображивает людей и легко передается от человека к человеку. Такие предубеждения ведут к изоляции и сегрегации. Люди с проказой подвергаются физическому и психологическому насилию и немыслимым оскорблениям. Многие из них лишены возможности лечиться. Их не берут в школу или на работу, передает служба новостей ООН.

«Люди, страдающие этим недугом, и члены их семей систематически подвергаются нечеловеческому обращению в связи с различными предрассудками», - сказала Специальный докладчик ООН по проблеме дискриминации людей, страдающих проказой, и их близких.

Она добавила, что стигматизация этих людей - это не только проблема на бытовом уровне. Так, в более чем 50 странах мира действуют сотни дискриминационных законов в отношении людей, страдающих проказой. На сегодняшний день самое большое число случаев этого заболевания регистрируется в Индии, Бразилии и Индонезии.

В недавнем докладе Элис Круз отмечается, что точное число случаев заболеваний лепрой, особенно среди женщин и детей, неизвестно. Официальные данные часто занижаются.

Правозащитница отметила, что дети более подвержены заболеванию из-за того, что у них слабая иммунная система. При этом примерно 10–20 процентов детей с лепрой лишены возможности лечиться, поскольку доступные препараты и методы медицинской помощи не рассчитаны на их возраст. Что касается женщин с проказой, то почти половина из них страдают депрессией и при этом не получают необходимой помощи.

Каждый год сотни тысяч человек заражаются проказой. С этим заболеванием живут миллионы. Но в век огромных достижений в сфере науки и медицины «проказа» по-прежнему ассоциируется со всем тем, что в обществе считается «постыдным».

Эксперт ООН призвала все страны мира отменить законы, которые допускают дискриминацию в отношении лиц, страдающих проказой-лепрой, а также проводить разъяснительную работу среди населения.

Элис Круз выразила глубокое сожаление в связи с тем, что многие государства, где действуют законы, дискриминирующие людей с лепрой, не соглашаются на ее визит в страну. Она настоятельно рекомендовала этим странам пересмотреть свою позицию и наладить сотрудничество с международными экспертами, участвующими в борьбе с дискриминацией людей, страдающих проказой.