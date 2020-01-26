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  26 января 2020
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Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 29, пострадавших - 1,2 тыс.

CentralAsia (CA) -  Число погибших при землетрясении на востоке Турции достигло 29, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD).

Получили ранения различной тяжести - 1466 человек. Из-под обломков извлекли 44 пострадавших. Одной из них два года, она провела под завали почти сутки.

Сообщается, что больше всего пострадавших в провинциях Элязыг (843) и Малатья.

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло ночью 24 января.

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