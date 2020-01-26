Китайские врачи назвали симптомы нового коронавируса

CentralAsia (CA) - Народная больница Уханьского университета провела исследование, в котором выявила перечень симптомов нового коронавируса. Об этом передает Xinhua.

Кашель и лихорадка — не единственные симптомы пневмонии, вызваные новым коронавирусом, говорится в исследовании.

На начальной стадии некоторые заразившиеся жаловались на диарею, тошноту, головную боль, ощущение стеснения в груди и общую слабость, а также страдали конъюнктивитом, сообщили китайские врачи.

Профессор Юй Хунган, директор отделения гастроэнтерологии Народной больницы Уханьского университета, рассказал «нетипичный» случай. 45-летний мужчина обратился в амбулаторное отделение гастроэнтерологии из-за диареи.Врач неоднократно спрашивал историю болезни, чтобы подтвердить, что у него в анамнезе была новая коронавирусная пневмония, но не было явной лихорадки и связанных с ней респираторных симптомов. Тщательное обследование была выполнена после консультации между врачом и пациентом. Результаты тестов оказались положительными и диагноз коронавируса был окончательно подтвержден.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов.

Согласно последним данным, жертвами пневмонии, вызванной новым вирусом, стали 56 человек, свыше 1,9 тыс. заразились. Помимо Китая случаи заболевания были зарегистрированы в США, Таиланде, Канаде, Сингапуре, Южной Корее и других странах.