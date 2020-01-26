Президент Казахстана поручил правительству принять меры по недопущению китайского вируса в страну

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручения правительству в связи с распространением китайской пневмонии, вызываемой ранее неизвестной формой коронавируса.

- Правительству поручено принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана, - написал Токаев на своей странице в Twitter.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов.

Согласно последним данным, жертвами пневмонии, вызванной новым вирусом, стали 56 человек, свыше 1,9 тыс. заразились.