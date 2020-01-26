Глава МИД заявил, что 30 узбекских студентов будут возвращены из Китая на родину

CentralAsia (UZ) - В ходе очередного заседания международного пресс-клуба 25 января министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов пообещал, что 30 узбекских студентов, которые остались в китайском городе Ухань, откуда началось распространение нового коронавируса (2019-nCoV), будут возращены на родину, передает Озодлик.

«30 узбекских студентов из города Ухань будут возвращены в Узбекистан. В настоящее время Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения работают над этим», – сказал Абдулазиз Камилов.

Однако точную дату возвращения узбекских студентов из Китая министр иностранных дел не назвал.

Как сообщил МИД Узбекистана, в Ухани проживает около 250 граждан Узбекистана, в основном студенты высших учебных заведений. Подавляющее большинство в связи с окончанием семестра возвратилось на родину.

В настоящее время власти Китая закрыли десять городов из-за коронавируса.

Число зафиксированных в мире случаев заболевания, вызванного вирусом, превысило 1300 человек. Больше всего случаев зафиксировано в Китае, однако уже сообщалось об инфицированных в США, Японии, Австралии, Южной Корее и Франции.