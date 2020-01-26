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  26 января 2020
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Посольство Республики Корея в Туркменистане анонсировало обучающие программы в вузах Кореи

CentralAsia (TM) -  Посольство Республики Корея в Туркменистане объявило о том, что желающие обучаться в Корее, могут подавать документы на 2020 год, передает Turkmenportal.

Документы можно подавать по следующим обучающим программам:

1. Степендиальная программа обучения для магистратуры и докторантуры (Академия корееведения)

Специальные предметы : Humanities, Culture and Arts, Social Sciences, Global Korean Studies.

Привилегия :

Все оплаты за обучение
Ежемесячное пособие для отдельных студентов
Курсы корейского языка и программа культурного опыта предлягаются бесплатно.
Срок подачи заявления: начало апреля 2020 г.

Объявление результатов: Начало июня 2020 г.

Начало семестра: 1 сентября 2020

Контактная информация

Тел.: +82-31-730-8183

Электронная почта : nylee@aks.ac.kr

Сайт : intl.aks.ac.kr/english

2. Международные поступления в аспирантуру на осень 2020 (KOREA University)

​Предлагаемая степень: магистерская программа, Интегрированная программа магистратуры и докторантуры, Докторская программа

Период подачи заявления на осень 2020

- Онлайн : с 9 марта(пон) по 20 марта (пят) 2020

- Представление документов : с 9 марта(пон) по 27 марта(пят) 2020

Официальный сайт : http://graduate2.korea.ac.kr

Email адрес: graduate1@korea.ac.kr

Адрес университета : Graduate School, Administration Team, Korea University, 145 Anam-ro, Seongbuk-gu, Seoul, 02841, Korea

Руководство по поступлению в университет : http://graduate2.korea.ac.kr/gradeng/admission/guide_02.do

Более подробная информация здесь.

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