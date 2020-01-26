Посольство Республики Корея в Туркменистане анонсировало обучающие программы в вузах Кореи

- Туркменистан, общество
- 15:32, 26 января 2020
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CentralAsia (TM) - Посольство Республики Корея в Туркменистане объявило о том, что желающие обучаться в Корее, могут подавать документы на 2020 год, передает Turkmenportal.
Документы можно подавать по следующим обучающим программам:
1. Степендиальная программа обучения для магистратуры и докторантуры (Академия корееведения)
Специальные предметы : Humanities, Culture and Arts, Social Sciences, Global Korean Studies.
Привилегия :
Все оплаты за обучение
Ежемесячное пособие для отдельных студентов
Курсы корейского языка и программа культурного опыта предлягаются бесплатно.
Срок подачи заявления: начало апреля 2020 г.
Объявление результатов: Начало июня 2020 г.
Начало семестра: 1 сентября 2020
Контактная информация
Тел.: +82-31-730-8183
Электронная почта : nylee@aks.ac.kr
Сайт : intl.aks.ac.kr/english
2. Международные поступления в аспирантуру на осень 2020 (KOREA University)
Предлагаемая степень: магистерская программа, Интегрированная программа магистратуры и докторантуры, Докторская программа
Период подачи заявления на осень 2020
- Онлайн : с 9 марта(пон) по 20 марта (пят) 2020
- Представление документов : с 9 марта(пон) по 27 марта(пят) 2020
Официальный сайт : http://graduate2.korea.ac.kr
Email адрес: graduate1@korea.ac.kr
Адрес университета : Graduate School, Administration Team, Korea University, 145 Anam-ro, Seongbuk-gu, Seoul, 02841, Korea
Руководство по поступлению в университет : http://graduate2.korea.ac.kr/gradeng/admission/guide_02.do
Более подробная информация здесь.