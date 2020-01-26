Япония готова эвакуировать своих граждан из города Ухань

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сказал, что правительство страны обеспечит возвращение всех граждан Японии, которые пожелают выехать из китайского Уханя. В настоящее время выезд из этого города запрещен из-за вспышки нового коронавируса, передает NHK.

Абэ сообщил журналистам в воскресенье, что правительство планирует зафрахтовать коммерческий авиалайнер, как только будут выполнены необходимые формальности с китайским правительством.

Министерство иностранных дел Японии повысило в пятницу уровень опасности в отношении провинции Хубэй до третьего, призвав граждан Японии воздерживаться от поездок в этот район.

Полагают, что по данным на пятницу, в Ухане находится около 700 японцев. С четверга прекращены все полеты самолетов гражданской авиации и остановлены пассажирские поезда, которые ранее следовали из этого города.