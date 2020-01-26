ВОЗ: в Европе выявлены первые случаи нового коронавируса

CentralAsia (CA) - В Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) поступило официальное уведомление о первых случаях нового коронавируса в Европе. Трое заболевших были выявлены во Франции, передает служба новостей ООН.

«24 января Франция официально уведомила региональное бюро ВОЗ о трех подтвержденных случаях коронавируса 2019-nCoV. Два пациента были выявлены в Париже и один в Бордо. Все трое приехали из города Ухань в Китае. Сейчас они госпитализированы во Франции», - говорится в сообщении на сайте регионального бюро ВОЗ.

В ВОЗ не исключают, что и в других странах Европейского региона могут появиться новые завезенные случаи коронавируса. В этой связи медики призвали все страны проявлять бдительность и быть готовыми принимать меры в случае необходимости.

Среди этих мер: проведение эпидемического надзора, раннее выявление и изоляция, отслеживание контактов и предотвращение дальнейшего распространения инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV.

Случаи пневмонии, вызванной новым коронавирусом, впервые были зафиксированы в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Сначала медики заявили, что природа вируса может быть связана с местным продуктовым рынком, торгующим морепродуктами и экзотической рыбой. Однако в понедельник на этой неделе Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила, что два человека в провинции Гуандун были инфицированы в результате передачи вируса от человека к человеку.





