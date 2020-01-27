Население Узбекистана на начало 2020 года составило 33,9 млн человек

CentralAsia (UZ) - Численность постоянного населения Узбекистана по состоянию на 1 января 2020 года составила 33,9 млн человек и с начала прошлого года увеличилась на 650,3 тыс. человек, или на 2,0%. Об этом сообщает Госкомстат Узбекистана.

Анализ в разрезе регионов республики показал, что, по состоянию на 1 января 2020 года, наибольшая численность населения наблюдалась в Самаркандской - 11,4% (доля в общей численности населения республики), Ферганской-11,1%, Кашкадарьинской -9,7% и Андижанской - 9,2% областях.

По предварительным данным, по состоянию на 1 января 2020 года в республике 30,5% от общей численности постоянного населения составляют лица моложе трудоспособного возраста, 58,9% - в трудоспособном возрасте и 10,6% - старше трудоспособного возраста.

За январь-декабрь 2019 года было зарегистрировано 815,9 тыс. родившихся детей (здесь и далее в качестве родившихся имеются в виду живорожденные), соответственно коэффициент рождаемости на 1000 населения составил 24,3 промилле и, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, увеличился на 1,0 промилле (за январь- декабрь 2018 года - 23,3 промилле).

За январь-декабрь 2019 года естественный прирост населения составил 660,9 тыс. человек и, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, увеличился на 47,3 тыс. человек (за январь-декабрь 2018 года - на 613,6 тыс. человек).