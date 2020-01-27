Звезда НБА Коби Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии (видео)

CentralAsia (CA) - Бывший баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в 65 километрах к северо-западу от Лос-Анджелеса. Вместе с ним погибла его 13-летняя дочь Джанна и еще семь человек, находившихся на борту. Об этом сообщил шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва, передает TMZ Sports.

По информации издания, они направлялись на баскетбольную тренировку в академию «Мамба», основанную Брайантом.

Коби Брайант 20 сезонов играл за клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс». 18 раз входил в команду всех звезд НБА. Дважды — в 2008 и 2012 годах — становился олимпийским чемпионом в составе сборной США по баскетболу. Брайанта называли одним из лучших баскетболистов всех времен. В августе ему бы исполнилось 42 года.