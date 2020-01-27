Среднемесячная заработная плата по Узбекистану составила около $250

CentralAsia (UZ) - За январь-декабрь 2019 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Узбекистану составила 2,32 млн. сумов ($244) и выросла, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, на 27,5%. Об этом сообщает Госкомстат Узбекистана.

Значительно ниже среднереспубликанского уровня среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сложилась в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг - на 34%, услуг по проживанию и питанию – на 24,6%, образовании – на 20,8%. Значительно выше средне-республиканского уровня она наблюдается в банковской, страховой, лизинговой и кредитно-посреднической деятельности – на 106,4%, в информации и связи - на 70,9%.

Результаты анализа показали, что рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, наблюдался по всем видам экономической деятельности. Так, значительный рост отмечен в сфере услуг по проживанию и питанию – на 40,1%, банковской, страховой, лизинговой и кредитно-посреднической деятельности – на 37,2%, образовании – на 33,3%.

В отдельных регионах относительно низкий уровень номинальной начисленной заработной платы, по сравнению со среднереспубликанским, сложился в ряде видов деятельности. Так в Джизакской области ниже среднереспубликанского уровня он составил в промышленности на 36,4%, строительстве - на 28,2%, перевозках и хранении - на 49,2%, информации и связи - на 49,1%.

Если рассматривать среднемесячную номинальную начисленную заработную плату в разрезе регионов, то наивысший уровень сложился в г.Ташкент – 3,38 млн. сумов или $355 (к среднереспубликанскому уровню 145,4%), Навоийской – 2,96 млн. сумов или $ 311 (127,4%) и Ташкентской – 2,55 млн. сумов или $ 268 (109,9%) областях. Самый низкий уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы наблюдался в Самаркандской (1,9 млн.. сумов или $200), Ферганской (1,89 млн. сумов или $198), Наманганской (1,87 млн. сумов или $196 ) и Сурхандарьинской (1,87 млн. сумов или $196) областях. В данных регионах величина среднемесячной номинальной начисленной заработной платы была ниже среднереспубликанского уровня на 17,9%, 18,6%, 19,3% и 19,3% соответственно.

Напомним, что с 1 сентября истекшего года минимальный размер оплаты труда в Узбекистане составляет 634 880 сумов ($67).