Монголия эвакуирует своих студентов из Уханя из-за коронавируса

CentralAsia (MNG) - На правительственном заседании Монголии было принято решение в срочном порядке эвакуировать монгольских студентов на родину из Уханя, который является эпицентром коронавируса. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Монголии О.Энхтувшин.

На данный момент 31 монгольских студентов застряли в зараженном вирусом китайском городе Ухане. Посольство Монголии вместе с китайской стороной начало прорабатывать эвакуацию своих студентов из страны.

Министр здравоохранения Д. Сарангэрэл сообщила, что были подготовлены дополнительные 150 коек в Национальном центре инфекционных болезней в Улан-Баторе. Она также сообщила, что испытательное оборудование для обнаружения нового вируса будет доставлено из Японии 27 января.

В Монголии с 27 января планируется ограничить движение пассажиров и автомагистралей, въезжающих в пограничные порты. Запрет не относится к железнодорожным и воздушным движением пассажиров и перевозкам груз.

В Монголии до 2 марта будут закрыты все школы и детские сады из-за коронавируса в Китае. Тогда на этом заседании Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям также было принято решение о приостановлении деятельности и университетов.

Кабинет министров Монголии распорядился отменить все виды общественных собраний, в том числе деятельность учебных центров, центров кибер-игр, экскурсии, детский игровой центр, автошколы и т.д.

22 января китайское правительство объявило, что город Ухань будет закрыт на карантин из-за нового коронавируса.

Более 250 монгольских студентов, которые учатся в Китае, смогли вернуться домой до начала карантина, но 31 других остались в Ухане, сообщает МИД Улан-Батора.