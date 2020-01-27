В Сурхандарье проститутка была задержана при попытке дать взятку - ГУВД

CentralAsia (UZ) - 22 января сотрудник ОВД обратился с рапортом к начальнику УВД Сырдарьинской области, в котором сообщил о том, что 19 января в ходе оперативно-профилактических мероприятий в своем доме задержана гражданка в момент интимной связи с мужчиной за 70 000 сум (7 долларов США).

Как сообщили в ведомстве, эти деньги были изъяты в качестве вещественного доказательства. Затем задержанная женщина предложила взятку взамен положительно уладить дело. Сотрудник правоохранительных органов после этого попросил руководство принять законные меры по факту.

22 января гражданка Ю.К., 1994 года рождения была задержана с вещественным доказательством в кабинете сотрудника ОВД. Ранее, в 2017 году, женщина уже привлекалась к уголовной ответственности пунктом «а» части 2 статьи 223 Уголовного кодекса ("Незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Республику Узбекистан"), по акту амнистии была освобождена, в 2019 году согласно части 2 статьи 190 Кодекса об административной ответственности привлечена к административной ответственности.

По данным фактам сотрудниками отдела Управления собственной безопасности МВД по Сырдарьинской области проведена доследственная работа, приняты меры по направлению собранных документов для рассмотрения в Сырдарьинскую областную прокуратуру.