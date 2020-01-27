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  27 января 2020
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В Нур-Султане задержаны все авиарейсы и закрыты все трассы из-за метели

CentralAsia (KZ) -  В Нур-Султане вечером 26 января задержали все авиарейсы из-за сложных погодных условий. По этой же причине закрыты все трассы по направлениям из города, сообщают местные СМИ.

- Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев сообщает, что с целью обеспечения безопасности полетов на текущий момент задержаны на неопределенное время все рейсы на прилет и на вылет в связи со сложными метеоусловиями и ограниченной видимостью. Скорость ветра - 20 метров в секунду, порывы доходят до 24 метров в секунду, - передает пресс-секретарь аэропорта Женис Ахметжанов.

В столице 27 января ожидаются снег и метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

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