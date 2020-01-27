В Таджикистане 70 осужденных получили новые сроки за попытку устроить беспорядки в тюрьмах

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане 70 заключенных приговорены к новым тюремным срокам за попытку устроить массовые беспорядки в исправительных учреждениях, уголовные дела в отношении еще 30 находятся на стадии рассмотрения. Об этом Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон сообщил 24 января в ответ на вопрос одного из сенаторов на внеочередной сессии Маджлиси Милли, верхней палаты парламента Таджикистана. О каких осужденных идет речь - о задержанных после бунтов в колониях Худжанда и Вахдата, или о попытавшихся устроить беспорядки в столичной тюрьме № 1, Генпрокурор не пояснил, передает Радио Озоди.

За полгода в таджикских колониях произошли два бунта: в колонии строгого режима 3/3 в Худжанде 7 ноября 2018 года и в исправительной колонии №3/2 в городе Вахдат 19 мая 2019 года. По официальным данным, 30 особо опасных осуждённых сторонников террористической организации «Исламское государство» (ИГ), содержащиеся в вахдатской колонии №3/2, вооружившись ножами и режущими предметами, взяли в заложники, а затем убили трех сотрудников учреждения, намереваясь совершить побег из тюрьмы. В общем, погибли 32 человека: 29 заключенных и 3 сотрудника исправительного учреждения.

Беспорядки в колонии строгого режима 3/3, расположенной в 16-м микрорайоне города Худжанда, вспыхнули в ночь на 8 ноября 2018 года. Во время бунта, по информации официального Душанбе, погиб 21 заключенный. Также были убиты двое работников тюрьмы, пять охранников получили тяжелые ранения.

Летом источник в ГУИУН Минюста Таджикистана сообщил Радио Озоди о том, что около 20 заключенных тюрьмы № 1 в городе Душанбе были намерены устроить массовые беспорядки в исправительном учреждении. «Двадцать заключенных, осужденные к длительным срокам заключения за членство в экстремистских организациях, к бунту подготовились основательно – в тайнике были обнаружены арматура и куски железа», - отметил источник на условиях анонимности.

В конце октября прошлого года Верховный суд Таджикистана добавил 26 заключенным колонии в Вахдате новые тюремные сроки, признав виновными по 16 статьям Уголовного кодекса Таджикистана, в том числе в терроризме, экстремизме и убийстве. С учетом нового приговора осужденные проведут в колонии от 19 до 29 лет. Сами заключенные свое участие в бунте отрицают и считают приговоры несправедливыми.

Генпрокурор Таджикистана не прокомментировал нападение на погранзаставу «Ишкобод» и лишь отметил, что некоторые из нападавших были нейтрализованы, некоторые привлечены к уголовной ответственности.

Нападение на заставу «Ишкобод», расположенную в 60 км от Душанбе, на таджикско-узбекской границе, произошло в ночь на 6 ноября. По версии ГКНБ Таджикистана, группа из 20 вооруженных людей в масках атаковала пограничников, захватив у них пять автоматов Калашникова. Однако силовым структурам Таджикистана удалось нейтрализовать нападавших: 15 из них были убиты, пятеро — задержаны, сообщили спецслужбы Таджикистана.

Группировка ИГ взяла на себя ответственность за нападение и заявила, что в результате атаки были убиты 10 военнослужащих погранвойск. Власти же Таджикистана сообщили о гибели двоих - одного пограничника и одного милиционера.