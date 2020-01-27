Как конкуренция великих держав меняет геополитику Монголии, - эксперты

CentralAsia (MNG) - Монголия находится в исключительно опасном положении, географически, демографически и экономически. Не имеющая выхода к морю и изолированная в Восточной Азии, она имеет самую низкую плотность населения среди суверенных наций в мире. Ее 3 миллиона человек, в стране размером с Аляску, затмевают 133 миллиона русских на севере и 1,4 миллиарда китайцев на юге. Эта страна также имеет один из самых холодных климатов в мире. Хотя эти факторы в значительной степени ограничивают экономику Монголии, она обладает лучшим в мире кашемиром, огромным потенциалом для эко- культурного туризма и, что особенно важно, огромным запасом полезных ископаемых.

Монголия в 20 веке

Монголия имеет гордую культурную историю, начиная с основания Монгольской империи (1206-1368). Более поздняя оккупация маньдчжурской династией Цин в Монголии продолжалась с 1691 по 1911 год, когда Монголия свергла местного правителя и провозгласила независимость. Кяхтинский договор 1915 года кратко восстановил контроль Китая, но Россия помогла Монголии окончательно изгнать Китай после Октябрьской революции 1917 года.

Советская Красная Армия обосновалась, отменила монгольскую монархию в 1924 году и использовала Монголию в качестве буфера для Китая. Монголия поддерживала хорошие отношения как с Китаем, так и с Советским Союзом до китайско-советского раскола 1950-х годов. К 1968 году в Монголии было шесть военных дивизий СССР, которые оставались там до декабря 1992 года.

После холодной войны

Окончание российского присутствия поставило Монголию перед двумя основными проблемами. Самый непосредственной стал серьезный экономический кризис. На Россию приходилось 40 процентов национального дохода Монголии, весь ее бензин, 90 процентов импортируемой техники и половина потребительских товаров. Когда Россия вышла, экономика Монголии фактически рухнула.

Вторая проблема была экзистенциальной. Впервые Монголия стала по-настоящему самостоятельной. Хотя Пекин признал свою независимость в 1945 году, по некоторым сведениям, Китай по-прежнему скрывает территориальные замыслы Монголии.

Некоторые рассматривают Монголию как часть исторического достояния Китая, и монгольские элиты обеспокоены тем, что молодые и более националистические китайцы могут настаивать на аннексии. История Китая с Внутренней Монголией, Тибетом, Гонконгом и Тайванем, а также с самой Монголией не внушает оптимизма.

В связи с этим защита суверенитета и сохранение независимости является главным приоритетом Монголии. Ее стратегия заключалась в том, чтобы идти по геополитическому канату, привязанному двумя политиками: политикой «добрососедства» с Россией и Китаем и политикой «третьего соседа» для налаживания связей с другими странами — особенно с США, Японией, Южной Кореей, Индией, Германией, Великобританией, Австралией и Канадой.

После холодной войны, основанной на идее Фрэнсиса Фукуямы о том, что конец истории близок, начался большой энтузиазм в отношении прочного нового либерального международного порядка. Это понятие оказалось иллюзорным и недолговечным. К 2014 году конкуренция великих держав полностью возобновилась, что привело к фундаментальным изменениям в обстановке международной безопасности.

Изменяющееся исчисление Пекина

Наиболее заметной особенностью конкуренции великих держав является возникающая в Китае региональная и глобальная гегемония. Она опирается на использование большой инфраструктуры в качестве рычага, созданной в странах, имеющих стратегическое значение в рамках инициативы «Пояс и путь».

Один из шести транснациональных коридоров этой инициативы соединит Китай с Восточной Европой через Монголию и Россию. Это откроет новые экспортные рынки для Монголии и поможет ей стать региональным логистическим центром. Однако Китай, похоже, медленно продвигает этот проект, хотя он быстро строит дорогую инфраструктуру по всему миру.

Торговая война между США и Китаем напрямую затрагивает Монголию. В настоящее время Китай доминирует в важных областях экономики Монголии, покупая около 80 процентов своего экспорта — в основном медь, уголь и золото. Эта геоэкономическая реальность делает Монголию крайне уязвимой для экономических колебаний Китая, что является фактором, способствующим спасению Монголии в 2017 году Международным валютным фондом в размере $5,5 млрд.

Экономический рычаг является мощным инструментом внешней политики Китая. В 2016 году он ввел импортные пошлины на монгольские товары в качестве наказания за визит Далай-ламы. Ввиду того, что Китай теперь вооружает свою 80-процентную долю в мировом производстве редкоземельных элементов, геополитика вокруг редкоземельных месторождений Монголии, вероятно, будет накаляться.

Возможно, самое серьезное влияние на Монголию оказывает новый политический, экономический и военный союз, сформированный Россией и Китаем для противодействия Соединенным Штатам. По мере укрепления российско-китайского альянса ценность Монголии как буферного государства будет ослабевать.

Меняющееся исчисление Москвы

Москва, однако, все еще видит в Китае потенциальную долгосрочную угрозу. Балансирование влияния Китая в Монголии является приоритетной задачей, и Россия пытается восстановить и укрепить там свои экономические связи. Она обеспечивает около 80 процентов нефтяного рынка Монголии, а торговля выросла почти на 40 процентов с 2017 года. В 2019 году две страны объявили о стратегическом партнерстве, которое включает в себя инвестиционный фонд в размере $1,5 миллиарда, модернизацию трансмонгольской железной дороги и возможную прокладку через Монголию газопровода Россия-Китай.

Россия обеспокоена тем, что, если ее 3485-километровая (2165-мильная) граница с Монголией попадет под контроль Китая, ее сибирские границы станут уязвимы. Между тем, территориальные проблемы России в других местах беспокоят Монголию из-за их потенциала усилить аргументы Китая в пользу повторной оккупации. Это включает аннексию Крыма Россией в 2014 году и ее переговоры с Японией по Курильским островам.

Изменяющееся исчисление Вашингтона

Хотя местоположение Монголии является стратегически важным, Соединенные Штаты имеют более широкие интересы в стране. К ним относятся торговля, демократия, безопасность, нераспространение, торговля, инвестиции, суверенитет, верховенство закона, поддержание мира и Северная Корея. Однако больше всего Соединенные Штаты хотят, чтобы Монголия оставалась суверенным и независимым государством — успешным, процветающим и играющим конструктивную роль в регионе и за его пределами.

Стратегии национальной обороны и безопасности США, обе из которых построены вокруг конкуренции великих держав, открывают двери для двустороннего и регионального сотрудничества, которое может укрепить геополитическую руку Монголии.

Значение демократии во внешней политике США, возможно, уменьшилось. Но стратегии национальной обороны и безопасности США, обе из которых построены вокруг конкуренции великих держав, открывают двери для двустороннего и регионального сотрудничества, которое может укрепить геополитическую руку Монголии. Это включает в себя акцент США на Россию и Китай, центр США в Индо-Тихоокеанском регионе и выход США на Северную Корею, где Монголия имеет хорошие позиции для содействия мирным переговорам.

Итоги

В конечном счете, окончательным гарантом суверенитета Монголии остается Россия. У нее есть явный и устойчивый интерес к независимой Монголии, и ее стратегический контроль над энергетическим и транспортным секторами Монголии сделает ее грозным противником в случае будущих китайских угроз, будь то экономические, политические или военные. Авторы: Джефф Гудсон - офицер дипломатической службы США в отставке. Доктор Джонатан Аддлтон был послом США в Монголии с 2009 по 2012 год.