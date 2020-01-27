«Студентом года» Татарстана стал парень из Узбекистана Камолиддин Бобохонов

CentralAsia (UZ) - «Студентом года Татарстана-2019» стал узбекистенец Камолиддин Бобохонов из Узбекистана стал лауреатом премии «Студент года Татарстана-2019», передаёт ИА «Татар-информ».

Бобохонов - студент Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета.

Благодаря победе студент получил не только 50 тыс. рублей в качестве приза, но и возможность учебы в любом вузе мира по выбору.

Молодой человек приехал пять лет назад на учебу в Казань из Узбекистана. Он живет в деревне Универсиады.

«Я сейчас испытываю невероятные эмоции. Вероятно, через полчаса я осознаю, и придет понимание того, что случилось со мной. Я очень благодарен студенческому сообществу, которое меня приняло. Мы — счастливая молодежь, потому что у нас есть свое министерство. Татарстан — самый лучший регион. Неважно, где родился, в Татарстане пригодился», — сказал обладатель премии.

Проект реализуется Лигой студентов РТ с 2005 года, и ежегодно в нем участвуют около 300 лучших студентов высших учебных заведений республики. Победители премии «Студент года РТ» в основном выбирают для обучения вузы Соединенных Штатов Америки и стран Европы.