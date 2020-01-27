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  27 января 2020
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Назван вероятный источник нового коронавируса в Китае. Количество погибших достигло 80

CentralAsia (CA) -  Эксперты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выделили коронавирус нового типа (2019-nCoV) из образцов, взятых с рынка морепродуктов в Ухане. Это свидетельствует о том, что его источником были дикие животные, выставленные на продажу на рынке, передает Xinhua.

33 из 585 образцов, собранных на оптовом рынке морепродуктов "Хуанань" в Ухане, содержат нуклеиновую кислоту коронавируса нового типа. Об этом сообщили в Национальном институте по контролю и профилактике вирусных заболеваний при СDC.

В более ранних сообщениях со ссылкой на экспертов отмечалось, что география распространения вируса указывает на тесную связь между вспышкой эпидемии и рынком морепродуктов.

Специалисты института под руководством CDC 1 и 12 января взяли образцы на территории рынка.

31 из 33 положительных проб были взяты в западной части рынка, отведенной под торговлю дикими животными. Полученные результаты указывают на то, что вспышка эпидемии коронавируса нового типа в высокой степени связана с торговлей дикими животными, отметили эксперты.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.

Количество погибших от нового коронавируса увеличилось до 80 человек.

Количество погибших от нового коронавируса увеличилось до 80 человек

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e2e3bec9a7947823c77d4fb
Количество погибших от нового коронавируса увеличилось до 80 человек

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e2e3bec9a7947823c77d4fb
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