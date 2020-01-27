Парламент Монголии одобрил закон об интеллектуальной собственности

CentralAsia (MNG) - 23 января парламент Монголии принял новый закон об интеллектуальной собственности. Первоначально законопроект был представлен в парламент 25 апреля 2019 года группой депутатов во главе с Н.Учрал.

Монголия является членом Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) с 2002 года и присоединилась к ряду международных конвенций в отношении прав интеллектуальной собственности, включая авторское право.

Новый закон поощряет экономический оборот интеллектуальной собственности. Конституция Монголии включает в себя статью по вопросам авторского права, в которой изложены основы для развития в соответствии с международными стандартами и практикой. Все вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, регулируются Законом о патентах, Законом об авторских правах и других правах и Законом о товарных знаках и географическом указании. Однако отсутствие корреспонденции, а также дублирование или несоответствия между ними не позволили ввести интеллектуальную собственность в хозяйственный оборот, защитить авторские права и получить от них выгоду.

Из-за плохой рекламы для иностранных инвесторов, а также из-за недостаточной правовой базы, объекты ИС не были включены в экономическую деятельность.

Таким образом, закон, принятый в прошлую пятницу, считается устраняющим любые несоответствия и поддерживающим устойчивость функций органа интеллектуальной собственности. Закон также разъясняет права и обязанности инспектора интеллектуальной собственности и открывает возможности для использования патентов или товарных знаков в качестве обеспечения для получения кредитов.

Ежегодно в Главном управлении по интеллектуальной собственности Монголии регистрируется около 170-180 новых работ. В прошлом году было зарегистрировано около 250-300 полезных моделей и 3900 товарных знаков.

В случае нарушения авторских прав физическое или юридическое лицо привлекается к ответственности и подвергается наказанию в соответствии с уголовным кодексом Монголии; убытки будут определены в соответствии с гражданским кодексом.