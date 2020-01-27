Число погибших при землетрясении в Турции достигло 39, количество раненых - 1607

CentralAsia (CA) - Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции возросло до 39, количество раненых - 1607, передают местные СМИ. Больше всего пострадавших приходится на провинцию Элязыг, следом за ней идет Малатья.

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Больше всего пострадавших приходится на провинцию Элязыг, следом за ней идет Малатья.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e2c775b9a794706fa953cb1

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло 24 января.