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  27 января 2020
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Число погибших при землетрясении в Турции достигло 39, количество раненых - 1607

CentralAsia (CA) -  Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции возросло до 39, количество раненых - 1607, передают местные СМИ. Больше всего пострадавших приходится на провинцию Элязыг, следом за ней идет Малатья.

Больше всего пострадавших приходится на провинцию Элязыг, следом за ней идет Малатья.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e2c775b9a794706fa953cb1

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло 24 января.

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