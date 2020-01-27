Трудовые гастарбайтеры Монголии внедряют стартап на своей Родине

CentralAsia (MNG) - Женщина в Монголии решила производить биологические добавки или продукты, которые могут способствовать укреплению здоровья.

«Признаю, после сорока лет начать стартап-бизнес немного трудновато. Вы в первую очередь думаете о риске. Я поняла, что для того, чтобы начать какую-либо деятельность, требуются исследования и испытания. Я же более тонны свеклы превратила в мусор», - говорит Б.Туяа.

Но все-таки она создала новый бренд под названием “Ногоодой”.

Производство своей первой линии продуктов она начала в апреле этого года.

Как и все рядовые монголы, она отправилась в Южную Корею на заработки и работала там в течение довольно длительного времени. Чем богаче становился ее опыт работы, тем более оформленной становилась идея начать на родине стартап, в основу которого и лег бы полученный в Южной Корее опыт.

Вернувшись в Монголию, Б.Туяа начала производство экстрактов для здоровья из различных овощей и зелени. Другими словами, она выпускает биологические добавки или продукты, которые могут способствовать укреплению здоровья.

Сегодня Б.Туяа производит пять различных экстрактов: из свеклы, лука и хвои, имбиря, черного чеснока и капусты, моркови и броколли, а также из красной сливы.

По ее словам, 96% биологических добавок в Монголии являются импортными. Самостоятельно Монголия производит только оставшиеся 4 процента. Таким образом, Б.Туяа вносит свой вклад в развитие отечественного производства.