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  27 января 2020
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Президент Казахстана с официальным визитом прибыл в ОАЭ (видео)

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты, сообщил пресс-секретарь Берик Уали.

Сегодня у президента Казахстана запланированы переговоры с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном. Будет рассмотрен широкий круг вопросов двусторонних отношений. Программа визита также включает проведение круглого стола с представителями деловых кругов ОАЭ.

28 января в г. Дубай Токаев встретится с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ, правителем Дубая, шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, а также посетит Дубайский международный финансовый центр (DIFC) и проведет встречи с руководителями компаний ОАЭ.

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