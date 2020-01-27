В Андижане мужчина скончался после самоподжога против конфискации своего дома

CentralAsia (UZ) - 31-летний Хушнуд Гойибназаров из Андижанского района одноименной области Узбекистана 25 января скончался в больнице после полученных ожогов. 21 января он облил себя бензином и поджег на глазах у сотрудников Бюро принудительного исполнения, передает centralasian.org.

Старшая сестра Хушнуда Гойибназарова Гульбахор Омонова на прошлой неделе рассказывала о том, что ее младший брат решил поджечь себя после того, как инспекторы Бюро принудительного исполнения (БПИ) потребовали от него освободить дом, в котором он жил вместе с семьей.

– Инспекторы БПИ приехали к брату и потребовали от него освободить дом, в котором он живет. Выяснилось, что в 2013 году дом был заложен. Брат попросил их дать ему время до пятницы. «Куда мы пойдем в такой холод, дайте мне немного времени», умолял он инспекторов БПИ. Однако инспекторы начали говорить, что люди, претендующие на дом, подожгут его, если мой брат не освободит жилье. В это время мой брат облил себя бензином из баклажки и поджег. Сейчас он находится в очень тяжелом состоянии, гортань сгорела на 45 процентов. Мы не знаем, что с ним будет, на все воля Аллаха, – говорила Гульбахор Омонова.

23 января сотрудник Бюро принудительного исполнения Андижанской области подтвердил информацию о самоподжоге жителя Андижанского района, однако отказался говорить о подробностях случившегося.

Однако 26 января интернет-издание Effect.uz опубликовало позицию БПИ по данному инциденту.

«Как подчеркивает пресс-служба ведомства, в БПИ не обсуждаются решения суда. Инспекторы обязаны исполнить решения суда, вступившие в законную силу. Имеются законные порядки временного приостановления решения суда», – пишет издание.

Сообщается, что прокуратура Андижанского района продолжает расследование по факту гибели местного жителя Хушнуда Гойибназарова.

Родственники Гойибназарова сообщили, что о ходе расследования по этому делу им пока ничего неизвестно.

В Узбекистане в последние годы часто наблюдаются случаи самоподжогов, которые совершаются в знак протеста против бесправия и несправедливости.

На одном из правительственных совещаний президент Узбекистана Шавкат Мирзияев выразил обеспокоенность в связи с ростом числа самоубийств в стране. В середине февраля 2019 года он подписал постановление о развитии службы охраны психического здоровья населения на пять лет вперед. Согласно этому документу в Узбекистане введены должности главного психиатра и главного суицидолога страны.