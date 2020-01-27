[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Глава «Казахмыса» сделал обращение в связи с гибелью председателя профсоюза Тажбенова после нападения на гендиректора Минигулова

CentralAsia (KZ) -  Председатель правления ТОО "Корпорация "Казахмыс" Эдуард Огай написал на официальном сайте обращение в связи с инцидентом, произошедшим в Жезказгане.

- Сегодня мы простились с председателем профсоюзной организации "Кәсіп Қорған" Тогузбаем Тажбеновым. С чувством глубокой печали воспринял скорбную весть о смерти Тогузбая Абсаматовича.

Как первый руководитель ТОО "Корпорация Казахмыс", я с полной ответственностью заявляю, что со стороны компании будут приложены все усилия для установления причин трагедии. В настоящее время правоохранительными органами производятся необходимые мероприятия, по окончании которых будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Вокруг данного трагического события в настоящее время высказываются различные мнения. Хочу отметить, что Тогузбай Тажбенов был рекомендован на данную должность мною за проявленную честность, порядочность и высокие профессиональные качества. По этой причине считаю необходимым воздержаться от преждевременных выводов и дождаться результатов расследования.

Выражаю искренние слова сочувствия и скорби родным и близким Тогузбая Абсаматовича в связи с невосполнимой утратой, - говорится в обращении.

Напомним, вечером 21 января председатель профсоюза Тогызбай Тажбенов напал с ножом на генерального директора ГОК Амангельды Минигулова в его кабинете. Был ранен и специалист корпорации Тембаев С. Оба пострадавших попали в больницу. Сам же глава профсоюза покончил с собой на месте происшествия.

print
  • Президент Казахстана с официальным визитом прибыл в ОАЭ (видео)
  • Глава МИД заявил, что 30 узбекских студентов будут возвращены из Китая на родину
  • Таблица экспорта хлопка Узбекистана с 2017 по 2019 годы



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com