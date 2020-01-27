Глава «Казахмыса» сделал обращение в связи с гибелью председателя профсоюза Тажбенова после нападения на гендиректора Минигулова

CentralAsia (KZ) - Председатель правления ТОО "Корпорация "Казахмыс" Эдуард Огай написал на официальном сайте обращение в связи с инцидентом, произошедшим в Жезказгане.

- Сегодня мы простились с председателем профсоюзной организации "Кәсіп Қорған" Тогузбаем Тажбеновым. С чувством глубокой печали воспринял скорбную весть о смерти Тогузбая Абсаматовича.

Как первый руководитель ТОО "Корпорация Казахмыс", я с полной ответственностью заявляю, что со стороны компании будут приложены все усилия для установления причин трагедии. В настоящее время правоохранительными органами производятся необходимые мероприятия, по окончании которых будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Вокруг данного трагического события в настоящее время высказываются различные мнения. Хочу отметить, что Тогузбай Тажбенов был рекомендован на данную должность мною за проявленную честность, порядочность и высокие профессиональные качества. По этой причине считаю необходимым воздержаться от преждевременных выводов и дождаться результатов расследования.

Выражаю искренние слова сочувствия и скорби родным и близким Тогузбая Абсаматовича в связи с невосполнимой утратой, - говорится в обращении.

Напомним, вечером 21 января председатель профсоюза Тогызбай Тажбенов напал с ножом на генерального директора ГОК Амангельды Минигулова в его кабинете. Был ранен и специалист корпорации Тембаев С. Оба пострадавших попали в больницу. Сам же глава профсоюза покончил с собой на месте происшествия.