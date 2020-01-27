Минимальный уровень жизни в Монголии подскочил на 7,5%

CentralAsia (MNG) - Национальное статистическое управление утвердило новый Национальный минимальный уровень жизни на 2020 год, который предусматривает повышение до 7,5 процента в зависимости от региона.

Отчет публикуется ежегодно для определения минимального размера заработной платы, позволяющей людям вести достойный уровень жизни в каждой части страны. Это в основном минимальное право на питание, одежду и жилье на адекватном уровне.

Прожиточный минимум в Монголии — минимальный уровень дохода, который считается необходимым для обеспечения определённого уровня жизни в стране. Уровень жизни, также уровень благосостояния, уровень потребления — степень удовлетворения материальных и духовных потребностей людей массой товаров и услуг, используемых в единицу времени.

В этом году уровень жизни в Улан-Баторе был самым высоким - 230 000 тугриков (85 долларов США) в месяц, за которым следуют зоны Хангая и западные регионы, которые достигли 206 000 тугр (76 долларов США) и 203 400 тугр (75 долларов США) соответственно.

Регионы с самым низким минимальным уровнем жизни были центральным регионом в 198 300 тугриков (73 долларов США) и восточным регионом в 201 700 тугриков (74 долларов США).

По темпам роста минимальный уровень жизни увеличивается больше всего в восточном регионе на 14 100 тугриков (5 долларов США), или на 7,5%. С другой стороны, в Улан-Баторе этот показатель вырос на 12 100 тугриков, или на 5,6%.

Минимальный уровень жизни увеличился на 12 700 тугриков (6,6%) в западном регионе, на 11 800 тугриков (6,1%) в Хангайском регионе и на 11 200 тугриков (шесть процентов) в центральном регионе.